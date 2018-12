Hija de Michelle Vieth se estrena como actriz

La nueva actriz, hija de Michelle Vieth, aun es muy pequeña, pero eso no la ha limitado a querer seguir con sus sueños de ser como su mamá y consolidarse como toda una actriz. Para su buena suerte, su inicio quedó marcado junto a su madre en un serie en la que colaboran con grandes actores mexicanos.

Con tan solo 9 años de edad, Michelle, la pequeña hija de Michelle Vieth, debutó como actriz junto a su mamá, pues ambas participan en la nueva serie de terror "México Macabro", en la que también aparece Diego Luna.

“Estoy muy contenta de que estemos haciendo esta serie juntas. Yo no tuve la fortuna de que alguien que me quiere tanto como tu mamá te quiere a ti, me enseñara las cosas", comento la actriz muy contenta en la entrevista realizada en el famoso programa "HOY".