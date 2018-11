Hija de Mariana Levy revienta en redes sociales con candentes poses en bikini (FOTOS)

La hija de Mariana Levy y Ariel López Padilla, María Levy sin duda cuenta con gran número de seguidores en sus redes sociales y es que a la joven le gusta presumir sus delineadas curvas con sexys lencerías.

La joven 22 años deja muy poco a la imaginación de sus seguidores, ya que mediante su cuenta personal de Instagram María Levy comparte candentes imágenes en donde luce sensuales bikinis.

Los seguidores de la nieta de Talina Fernández se dan un 'buen taco de ojo' con las publicaciones de la joven.

Y es que María Levy se ha mantenido lejos del mundo del espectáculo tras la muerte de su mamá, sin embargo, confesó para una entrevista de los planes que tiene, como probar suerte en la actuación, a pesar que años atrás fue uno de sus grandes temores.

"Ahora me estoy dando la oportunidad de ser yo, me estoy dando la oportunidad de explorar absolutamente todo y de hacer las cosas que más miedo me dan, entre ellas, actuar". Confesó María Levy.