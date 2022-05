Hija de Mariana Levy fue golpeada por su novio y lo denunció con fotografías

Hija de Mariana Levy fue golpeada por su novio y lo denuncia con fotografias

Paula, segunda hija de la fallecida Mariana Levy ha denunciado con fotografías que fue víctima de golpes por parte de su novio y causa mucha polémica entre el mundo del espectáculo.

Mediante una publicación con un mensaje que dice: "Un rato mintiéndome a mí misma, intentando convencerme de que no es abuso, que no es tan grave; por amor, por miedo, con la esperanza de que algún día las cosas cambiarían; minimizando cosas horribles que me hicieron mierda de mil maneras.”

La conocida nieta de la actriz Talina Fernández continuó: “Alejándome cada vez de mi familia que lo único que quería era sacarme de eso. Pero estoy lista para romper el silencio, esperando que esto pueda ayudar a alguien que esté pasando por algo similar".

Los golpes de la hija de Mariana Levy

Los golpes de la hija de Mariana Levy

Por si fuera poco, aparecieron en sus historias un par de fotografías de ella, mostrando su rostro de abajo hacia arriba, donde se podía apreciar uno moretones en la zona de mandíbula, acompañada del mensaje:

"Está difícil aceptar que es abuso cuando viene de la persona que más quieres en ese momento @maumoctezuma".

Pero eso no fue todo, ya que horas después Paula volvió a su cuenta de Instagram y pidió que no se creyera todo lo que sale en la televisión, que los programas de "chismes" sacan de contexto todo, con una imagen de su rostro serio con el cabello en las mejillas y usando una gorra blanca.

Ana Barbara reacciona ante la publicación

La bella cantante Ana Bárbara quien fuera su madrastra por algunos años, ya que contrajo matrimonio con José María Fernández padre de Paula, se manifestó al respecto en el programa Ventaneando, asegurando que le pesa mucho no poder estar cerca de ella.

Esto debido a que no es su madre biológica y que legalmente no tienen ningún derecho, pero que desea que se encuentre bien y que tanto ella como sus hermanos María y José Emilio saben que cuentan con ella en el momento que lo deseen.

Hay que destacar que en 2020 Paula, fruto de matrimonio de la fallecida Mariana Levy y José María Fernández "El Pirru", dejó la casa de su padre en Morelos y se mudó a la Ciudad de México con su abuela materna Talina Fernández, quien la recibió y le dio un espacio en su casa.

Pero al poco tiempo la polémica comenzó cuando el periodista Gustavo Adolfo Infante aseguró que la chica de 18 años, tenía problemas mentales, era mitómana y además había robado a su abuela, y por eso había sido corrida de su casa.

Cabe destacar todo esto después de que la hija de Mariana Levy realizara un en vivo en la madrugada y asegurara que no tenía casa porque Talina Fernández la había corrido, que le estaban dando posada en la casa de una tía.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!