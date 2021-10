Hija de Madonna reveló el consejo que le dio su madre

Lourdes Leon, hija de Madonna, reveló uno de los lados más desconocidos de la famosa cantante de pop, pues contó que su madre es “una fanática del control” y alentó a sus hijos a ser económicamente independientes, pues nunca les dio dinero simplemente por nada., así como también lamentó no haber heredado su amor al trabajo, pues prefiere la fiesta.

La joven de 25 años reveló durante una entrevista para Interview Magazine, que la cantante los educó diferente a otros niños que también son hijos de parejas famosas.

Su carrera independiente a la de su madre, le permitió a Lourdes convertirse en un icono del movimiento “sobaquember”, mismo que lucha por reclamar la alternativa de una belleza natural y sin sacrificios a los que las mujeres se ven obligadas a someterse para lucir una piel sin vellos.

Madonna alentó a su hija a no depender de su imagen

Previamente en La Verdad Noticias dimos a conocer que Leon, contó que ella misma se pagó su matrícula universitaria y que vive en un vecindario distinto al de la “Reina del Pop”, pues se independizó apenas terminó la secundaria, pero antes de convertirse en modelo, la cantante le aconsejó no trabajar en nada que dependiera de su imagen.

“Ella es probablemente la trabajadora más dura que he visto en mi vida. No heredé eso, desafortunadamente”.

Fue entonces que Lourdes Leon contó que su madre siempre la hace pensar en aquello por lo que quiere ser conocida mucho más allá de su apariencia y dijo que no quiere que la gente la recuerde por eso.

“Eso no es por lo que quiero que la gente me recuerde. No es real”.