Hija de Lupillo Rivera enseña su sensualidad con candentes fotos

Lupillo Rivera es una los cantantes de regional mexicano que ha alcanzado mayor popularidad Durante este 2019, Y es que A mediados de año se le comenzó a rumorear un romance con Belinda, mismo que se hizo más grande después de que el cantante se tatúa el rostro de la intérprete del sapito. Sin embargo su romance ha quedado en el pasado Pues ahora parece que Belinda está con otras personas.

Eso sí Lupillo Rivera continúa su vida estando pendiente de sus hijas, sin embargo su hija mayor Ayana Rivera, ha decidido olvidarse de la decencia a subir una fotografía en su cuenta personal de Instagram, misma que causó polémica al salir absolutamente sin ropa.

En la imagen se ve a Anaya Rivera de espaldas, sin ropa, y dentro de una tina, y con la ropa interior adornando la imagen.

La publicación alcanzó más de 3000 me gusta por parte de los seguidores de La hija del cantante Lupillo Rivera, además recibió comentarios asegurando lo bella que está y la candente figura que tiene.

Ayana Rivera aseguró qué trata de ser una mejor persona cada día, esto como pie de foto de la publicación que realizó y con la cual conquistó a su público que no dudo en decirle lo bella que está

““Todavía estoy aprendiendo y creciendo. Estoy tratando tanto de ser una mejor persona cada día que me he enamorado de este abismo en crecimiento. Ahora no puedo parar”, publicó la hija de Lupillo Rivera en su cuenta de Instagram, donde por cierto cuenta con más de 64 mil seguidores, que no se pierden sus candentes imágenes.

Te puede interesar: Babo y Lupillo Rivera posan juntos recordando a Belinda ¿Ya son socios?

Sin duda alguna Lupillo Rivera tiene una hija muy guapa, que poco a poco sigue ganando seguidores en sus redes sociales, rumbo a convertirse en una importante influencer

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana