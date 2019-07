Hija de Lupillo Rivera REVELA sus traumas tras el divorcio de sus padres (VIDEO).

Hija de Lupillo Rivera REVELA sus traumas tras el divorcio de sus padres.

Karizma Rivera recién cumplió XV Años, en donde su padre el cantante de música regional mexicana Lupillo Rivera la sorprendió con una gran fiesta, pero previamente a este acontecimiento la joven se atrevió a revelar los traumas y situaciones que ha vivido luego de que se enterara del divorcio de sus padres e incluso pensó en cancelar el festejo de su fiesta.

“Hace un año pasé por algo que ningún niño quisiera pasar en la vida, ni pensarlo. Mis padres se divorciaron. Cuando te enteras sientes como el mundo se te cae encima. Yo sentí que no iba a tener una quinceañera (fiesta). Me metí eso en mi cabeza, ‘está bien, no voy a tener una, está bien, solo tendré el pastel”, confesó la hija del cantante Lupillo Rivera.

Además de lo mencionado, Karzima Rivera, relató que al acordarse de su gran fiesta de XV Años le ha impactado negativamente la situación del divorcio de sus padres.

Hija de Lupillo Rivera deja ver su sentir tras el divorcio de sus padres

En el video en donde relata la joven la situación vivida con sus padres, su madre Mayeli Alonso asegura que se siente orgullosa de ella por la manera que ha enfrentado la situación mencionada.

“Solamente quiero que sepas que te quiero mucho y estoy orgullosa de ti porque sé que eres una niña fuerte, porque has estado conmigo en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Nosotros tres vamos a hacer un buen equipo y vamos a organizar esos XV Años que van a salir como de toda una princesa”, dijo la hija de Lupillo Rivera.

Además en el video donde relata estos amargos momentos vividos tras la separación de sus padres, la joven hija de Lupillo Rivera revela un poco de lo que fue la planeación de su fiesta de XV Años, en donde se puede apreciar un momento íntimo de la joven Karizma Rivera y de su familia.

