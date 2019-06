Hija de Luis Miguel festeja sus 30 años ¡CON POQUITA ROPA!

Michelle Salas cumplió 30 años el pasado 13 de junio y para celebrar un año más de vida pasó unos días de vacaciones en las playas de Los Cabos.

Salas viajó al norte del país para relajarse y disfrutar del mar junto a sus seres queridos y aunque hace unos días aseguró que sufre de cierta depresión cada que vez que se acerca su cumpleaños, parece que al final la hija de Luis Miguel se la pasó muy bien.

"Unos días antes de que cumpla años me da como crisis, no me gusta cumplir años, pero ni modo, ya luego se me pasa", dijo Michelle a través de Instagram stories y poco después, en la misma red social, anunció que estaba lista para disfrutar de un excelente fin de semana de cumpleaños.

Después publicó una fotografía en la que apare recostada sobre un camastro y reveló que estaba disfrutando de momentos de relajación en el hotel en el que se hospedó, cuyas habitaciones oscilan desde los 6 mil a 12 mil pesos, dependiendo de si cuenta con vista completa al mar o no, el tamaño de la habitación y el número de huéspedes.

Entre sus publicaciones, Michelle compartió que se la estaba pasando muy bien en Los Cabos y aseguró que, "La cura para cualquier cosa es el agua salada: el sudor, las lágrimas o el mar". Además preguntó a sus seguidores cuál es su lugar de playa favorito en el mundo y expresó que estaba "perdida entre el espacio y el paraíso".

La hija joven suele publicar en la red social imágenes de sus viajes, de sus visitas a restaurantes y también en bikini. En varias ocasiones ha demostrado que posee una figura espectacular que, según ha revelado, mantiene a base de una dieta y ejercicio.

Hace tiempo reveló en Instagram stories que desayuna un par de huevos con aguacate y pan tostado sin gluten. Aunque media hora antes consume dos pastillas de vinagre de manzana. "Desayuna mucho y cena poco", es uno de sus principales consejos.

En cuanto al ejercicio, a Michelle le gusta realizar cardio de lunes a viernes y también practica box, que le sirve para fortalecer su abdomen.