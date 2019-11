Hija de Laura Bozzo deja ver ‘sus nenas’ en DIMINUTA lencería ¡Mamacita! (FOTOS)

Alejandra De La Fuente Bozzo es una famosa influencer de las redes sociales, principalmente siendo recordada por sus más fieles fans como la Kim Kardashian latina, algo que sin problema comprueba, pues deja ver sus encantos en cada oportunidad que tiene.

Con ya más de 340 mil seguidores, la joven belleza de Instagram está decidida a poner en alto su inigualable sensualidad frente a la cámara, siempre luciendo su bien proporcionada figura con entallados vestidos y lencería de la más alta variedad, donde comentarios elevados de tono por parte de sus fans, ponen en alto la gran diferencia entre ella y su madre.

A sus 30 años de edad es considerada como una de las modelos más atractivas de la última década, como dato curioso ella es una actual modelo Playboy, donde su contenido exclusivo lo puedes encontrar en sus historias de Instagram, presumiendo sobre todo sus enormes delanteras.

Siendo hija de la popular presentadora de televisión y el abogado Mario de la Fuente, tiene una hermana llamada Victoria de la Fuente, su rostro lleva un gran parecido con el de su madre antes de someterse a cirugías, por lo que muchos fans no comprenden cómo su sensualidad puede ser de las más voluptuosas en redes sociales.

Alejandra además de lo anteriormente mencionado, se la pasa compartiendo su extravagante estilo de vida, donde sus atributos son los protagonistas en cada uno de sus lujosos viajes por el mundo, de igual forma se le ve a menudo con poca ropa y solitaria, por lo que es de esperar que rápidamente su número de seguidores haya crecido.

No cabe duda que Alejandra y Laura Bozzo son como dos polos opuestos, pero no por ese modo no se les capte de vez en cuando frente a la cámara, mientras tanto la joven influencer estará más que feliz de ser seguida en sus redes sociales, donde siempre podrás encontrar ardiente contenido de ella posando como toda una reina de la sensualidad.

