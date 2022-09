Hija de Khloé podría haber revelado el nombre del bebé de Kylie Jenner

Gracias TikTok por darnos un lugar para reunirnos y analizar cosas triviales, pero sobre todo, gracias por permitirnos ser parte de las teorías alrededor del nombre que Kylie Jenner y Travis Scott eligieron para su segundo hijo.

Una nueva teoría de los fans, cortesía de la usuaria de TikTok @marissaspagnoli , confirmaría que True Thompson, hija de Khloé Kardashian reveló sin querer el nombre del pequeño de Kylie Jenner. “Está bien, esto es solo una teoría. Creo que Little Miss True filtró el nombre del bebé de Kylie.

Les mostraré este clip de The Kardashians donde creo que ella lo filtra”. En seguida, Marissa muestra un video del reality show familiar en donde Khloé aparece haciendo FaceTime con True después de darle la bienvenida a su segundo hijo con Tristan en el hospital y justo en el momento en el que la creadora de Good American mueve la cámara para que la pequeña vea a su nuevo hermanito, True dice en un tono adorable: “¡Hola, Snowy!”.

¿True reveló el nombre del hijo de Kylie Jenner?

En seguida, Khloé corrige a su hija:

“No, su nombre no es Snowy”.

La teoría de Marissa radica en que la pequeña True confundió a su hermanito recién nacido con el hijo de Kylie Jenner. Si tomamos en cuenta que “Snowy” combina con “Stormi”, todo hace mayor sentido. No nos extrañaría que Kylie y Travis eligieran nombres complementarios para sus hijos, tal y como lo hizo Kim Kardashian con los suyos.

De inicio, se había dado a conocer que el nombre del hijo de Kylie era Wolf pero supuestamente se lo cambió porque una ex amiga le puso así a su hijo y no quería que se llamaran igual. Desde entonces, la estrella de reality show ha mantenido en secreto el nombre de pequeño e incluso, en una entrevista con Vogue confesó que no quieren hacerlo público aún.

