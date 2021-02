Hija de Joan Sebastian presumió su CIRUGÍA con atrevido vestido negro ¡Agachadita!

Juliana Figueroa es una de las hijas reconocidas del cantante Joan Sebastian que ha estado dando mucho de qué hablar en las redes sociales, pues constantemente está publicando sensuales imágenes que dejan a más de uno con la boca abierta.

Es por eso que recientemente, la belleza mexicana impactó en redes sociales al presumir cirugía estética a sus apenas 17 años de edad, ya que el pasado jueves dejó a los usuarios de Internet boquiabiertos al presumir un escotado vestido negro la cirugía que se realizó hace unos cuantos meses.

Sion más la bella hija del cantante mexicano a través de su cuenta de Instagram compartió una encantadora fotografía que terminó por impactar a propios y extraños pues después de pasar por el escándalo de pelear la herencia de su padre, se tomó el tiempo de presumir sus implantes.

Por lo que se puede ver en las imágenes que publicó la hija del fallecido cantante se le ve bastante sonriente y mostrando lo encantadora que puede llegar a lucir, ya que logró sacarse las fotos más encantadoras en la sesión que se realizó para celebrar el inicio del mes de febrero, puesto que puso un mensaje que dice:

“Welcome to February".

Rápidamente sus seguidores y algunos otros internautas no se hicieron esperar en la caja de comentarios y se mostraron completamente fascinados e incluso hasta babeando con lo bien que Juliana puede llegar a lucir a sus apenas 17 años.

El pleito por la herencia de su padre

Si recordamos no hace mucho Juliana Figueroa hizo uso de sus redes sociales para informar que sus hermanos no son honestos y que no le quieren dar la parte que le toca de herencia.

Cabe destacar que la hija menor del intérprete de Tatuajes y Erica Alonso vive en Texas, Estados Unidos, razón por la que no es muy cercana a sus otros hermanos, hijos que el cantante tuvo con otras mujeres.

