Hija de Jenni Rivera usa a Grupo Firme para enviar indirecta a sus tíos

Una vez más la hija de Jenni Rivera vuelve desatar polémica en redes sociales y se deja ir con todo en contra de sus tíos, hermanos de su fallecida mamá, por la herencia que ésta dejó cuando falleció trágicamente, pues con una canción de Grupo Firme y Maluma, envió una indirecta y se titula ‘Cada quien’.

Janicka publicó dicha indirecta a través de sus redes sociales luego de que diera a conocer que su tío Juan Rivera, la había amenazado y temía por su integridad, información que dimos a conocer en La Verdad Noticias.

En junio del 2020, Jenicka López subió polémicas fotos en mini short, mismas que dieron mucho de qué hablar y las redes sociales la criticaron duramente, pero en esta ocasión, recibió apoyo de miles de personas.

Fue a través de Tik Tok que la hija menor de la desaparecida Diva de la Banda, aparece chupando una paleta de color rojo mientras se escucha el tema de ‘Cada quien’ de Grupo Firme, misma que está interpretada a dueto con Maluma.

Este tema habla de dejar la práctica tan común como es criticar lo bueno y lo malo de la vida de los demás y ser feliz con lo que se tiene, lo que fue tomado como un indirecta para sus tíos.

“Miro cómo hablan mal hasta de su familia, y no me imagino lo que dicen de la mía, pero a mí se me resbala lo que dicen de mi vida”.