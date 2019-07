Hija de Jenni Rivera rompe el silencio y confiesa cómo pudo adelgazar 32 kilos

La muerte de "La Diva de la banda" Jenni Rivera dejó un enorme vacío entre los fans y los familiares de la cantante, pues tras su partida dejó a sus cinco hijos, pero la que ha causado revuelo en las redes sociales ha sido Jacqie, aprovechó de las redes sociales para revelar lo que hizo para adelgazar.

Cabe mencionar que la hija de la fallecida cantante sorprendió a sus internautas con su transformación muy radical y ella decidió revelar cómo consiguió adelgazar casi 32 kilos, pues en los últimos años ha tenido un cambio en su imagen sorprendente.

La hija de Rivera reveló sus secretos a través de una transmisión en video en sus historias de Instagram, ella rompió el silencio y mencionó que por varios años tuvo que batallar con estrictas dietas para lograr perder algo de peso.

"Toda mi vida haciendo dietas nunca bajé de peso porque no me amaba". Mencionó Jacqie.

Ella empezó a confesar que, si siempre piensas que odias tu cuerpo, te sientes fea, de todas esas cosas negativas que están en la mente, la dieta no va a funcionar.

"No importa la diera que estés haciendo porque no lo haces de un lugar de amor, no va a funcionar. Voy a hacer unos cambios porque me amo".