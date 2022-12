Hija de Jenni Rivera descubre que la cantante mintió sobre su verdadero padre

Hija de Jenni Rivera descubre que la cantante mintió sobre la identidad de su padre.

Los secretos de Jenni Rivera y su familia, siguen saliendo a la luz, pues es su hija, Jenicka, quién recientemente dio a conocer que se sometió a una prueba de ADN y descubrió que Juan López, quién durante años creyó que era su papá, en realidad no lo es.

En La Verdad Noticias te damos a conocer que la revelación ha generado gran asombro y es la modelo, quién asegura que durante años decidió mantenerlo en secreto, por miedo de dañar la imagen de su madre.

Jenni Rivera, a 10 años de su muerte, sigue generando gran polémica y acaparando los chismes de la farándula, pues sus allegados y familia sigue descubriendo grandes secretos que la “diva de la banda” guardaba.

Hija de Jenni Rivera, descubre la identidad de su verdadero padre

¿Qué dijo Jenicka sobre la identidad de su padre?

Durante uno de los pódcast ‘Overcomfort with Jenicka López’, la hija de Jenni Rivera, relató que siempre se sintió diferente a sus hermanos, por lo que hace unos años, decidió someterse a una prueba de ADN y descubrió que en realidad no comparten 100% los genes.

Resulta que Jenicka, la hija mejor de Jenni, no tiene ningún parentesco sanguíneo con Juan López, a diferencia de lo que la cantante les hizo creer.

"Johnny y yo nos hicimos la prueba del ADN. Resultó que somos medios hermanos. Lo que significa que no somos del mismo papá. En ese momento fue como chin... Porque no tenía a mi mamá para que me dijera lo que pasó, alguna pista, alguna idea de quién era mi verdadero padre" contó.

Aunque la modelo, admite que esta información la daño durante muchos años, logró entender que su mamá lo hizo para protegerla y logró perdonarla.

Sobre su verdadera paternidad, la joven reveló que su papá es de origen puertorriqueño; sin embargo, no tienen contacto, de igual forma reveló que Juan López, antes de su muerte, logró enterarse de que no era su verdadero padre, aunque esto nunca impidió que la tratará como su “princesa”.

“Quise decirlo porque era importante para mí, era importante que la gente entendiera esta parte de mí y que supieran que mi mamá no era perfecta" dijo.

Te puede interesar: Jenni Rivera “La Diva de la Banda”, sus grandes éxitos y muerte

¿A qué edad murió Jenni Rivera?

¿A qué edad murió Jenni Rivera?

Fue el 9 de diciembre de 2012, cuando la cantante Jenni Rivera, sufrió un accidente aéreo que la arrebató la vida a los 43 años de edad.

La muerte de Jenni Rivera conmocionó al mundo de la farándula, pues se encontraba viviendo uno de los mejores momentos de su carrera, además de que en su vida personal tenía muchas cosas por resolver.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram