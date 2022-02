Hija de Héctor Parra suplica por ayuda económica para su padre

Hija de Héctor Parra habla de su situación económica

Daniela Parra, hija mayor de Héctor Parra, suplica por ayuda económica, pues afirma que “Nos las estamos viendo negras”, ya que es la encargada de financiar la defensa legal del actor.

La jovén ha sido la encargada de luchar por la libertad de Héctor Parra, quien se encuentra en prisión acusado de abuso sexual.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer recientemente que Héctor Parra fue acusado formalmente por abuso sexual y corrupción de menores, esto ante la Fiscalía General de la CDMX.

¿Qué pasó con la hija de Héctor Parra?

Héctor Parra y su hija enfrentan una crisis económica

La hija mayor de Héctor Parra, Daniela Parra dio una entrevista para el programa de Tv Azteca “Ventaneando”, donde afirmó que a pesar de sus esfuerzos, el dinero nunca le alcanza, por lo que pidió a las autoridades no prolongar más la situación legal de su padre:

“El problema económico ya cada vez es más grande, mi papá cada vez está perdiendo más el piso, incluso yo también, nunca la hemos pasado bien, pero ahora ya está afectando mucho más”.

De igual forma dio a conocer que han hecho diversas actividades para que puedan solventar los gastos, desde rifas, venta de tamales, venta de cosas personales y más, pero aún así el dinero no alcanza.

“Al final de cuentas es mucho dinero el que se necesita ya nos las estamos viendo negras”.

¿Cuándo saldrá Héctor Parra de la cárcel?

Hija de Héctor Parra pide ayuda económica

Héctor Parra, llevará todo su proceso legal en prisión, por lo que su hija Daniela Parra, afirma que el proceso que enfrenta ha tomado un curso complicado.

De igual manera la jovén reveló que al no ver resultados favorables, sus esperanzas de ver libre al actor se están diluyendo:

“Ahora sí ya no hay más cosas que vender, yo trabajo de lunes a domingo, yo trabajo y no he dejado de trabajar en algún momento, pero nos consume, a mí me está consumiendo demasiado”.

Ante la actual situación económica que enfrenta Héctor Parra, su hija hizo un llamado al público, para apoyarlos de forma económica y afirmó que estaría muy agradecida.

