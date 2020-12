Hija de Fabiola Campomanes rompe el silencio sobre impactante ASALTO

La hija de la actriz Fabiola Campomanes decidió alertar a los usuarios de redes sociales luego de haber sido víctima de un asalto mientras se encontraba comiendo en un restaurante de la ciudad de México junto a su novio Diego Alcalá.

Por tal motivo, Sofía Campomanes empleó sus historias de Instagram para revelar que hace algunas semanas sufrió este incidente, pero al notar que seguía espantada por lo sucedido, es que decidió contar su experiencia.

“Quiero platicarles algo que me paso, no había querido hablar del tema, pero hace unas horas que tuve que salir al banco me di cuenta que quede un poquito traumada, me traumó tanto porque es la primera vez que me pasa”, detalló Sofía.

Posteriormente, la también actriz contó que tanto ella como su pareja decidieron no resistirse al asalto y entregar todo lo que les pidieron.

“No me asaltaron en el semáforo, ni caminando en la calle despistada, me asaltaron sentada en un restaurante comiendo a plena luz del día, un sábado y la razón por la que compartí es porque estas cosas pasan en 10 segundos y de no haber nosotros reaccionado como lo hicimos, las cosas hubieran sido diferentes”, aseguró Campomanes.

Junto a su relato, la joven compartió el video de las cámaras de seguridad del lugar donde se puede observar a un sujeto acercándose a la pareja que se encontraba sentada en el restaurante.

#SofiaCampomanes fue víctima de un asalto a mano armada �� pic.twitter.com/ZdilHBSGMS — Saul GC (@SaulGC10694257) December 23, 2020

“Creo que vale la pena compartir mi experiencia para evitar que el día de mañana te pase a ti. Te recomiendo que no camines en la calle con tu celular, ni lo dejes visibles en una mesa (…) que estés siempre muy alerta de tus alrededores y de ser el caso entregues tus cosas sin pensarlo dos veces”, finalizó la famosa.

