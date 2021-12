Hija de Enrique Peña Nieto recuerda a su mamá

Nicole Peña, la hija más pequeña del ex presidente Enrique Peña Nieto y con una foto en redes sociales recuerda a su mamá y primera esposa del ex mandatario Monica Pretelini.

Monica Pretelini fue la primera esposa del ex presidente Peña Nieto y falleció en enero de 2007, sin embargo sus hijos Paulina Peña, Alejandro Peña y Nicole Peña constantemente la recuerdan y comparten fotografías con sus seguidores.

Nicole Peña publica emotivo mensaje

Nicole Peña dedica mensaje a su mamá

En el que sería su cumpleaños 59, la hija de Enrique Peña Nieto y Monica Pretelini recordó a su mamá con una emotiva foto que publicó en sus historias de Instagram.

En la imagen se ve a Nicole cuando era una bebé y recibe un beso en la mejilla por parte de su mamá, un gesto que sin duda enterneció a sus fans.

“Esta va por ti. Todas. Feliz cumpleaños, si supieras lo que haría para festejarte. Antes de volverte a ver voy a crecer, nos reencontraremos y festejaremos todas las fechas y el tiempo perdido en un reloj sin tiempo” escribió la jovén.

Hace poco la hija mayor del ex mandatario organizó una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores.

En esta, Paulina Peña quien se comprometió con Fernando Tena respondió acerca de la ausencia de su mamá:

“Siento que no me quedó de otra. Fue lo que me tocó, así como hay personas que les hace falta su papá, su hermana o su hermano. Lo llevo como va”, expresó en un video.

Primera esposa de Enrique Peña Nieto

La primera esposa de Peña Nieto falleció a los 44 años

Monica Pretelini fue la primera esposa del ex presidente Enrique Peña Nieto, se casaron el 12 de febrero de 1994 y duraron 13 años como matrimonio, en los que Monica apoyó la carrera política de Peña e inclusive se dice que hubo infidelidades.

Su muerte generó una serie de especulaciones, pues en ese momento era esposa del gobernador del Estado de México y falleció en un hospital de la Ciudad de México, a los 44 años.

Sin embargo, se dijo en aquel entonces que la pareja llevaba varios meses separada y se comentaba que sufría de alteraciones nerviosas.

La versión oficial indicó que la primera esposa del ex presidente falleció el 11 de enero de 2007, a causa de un paro cardiorrespiratorio después de sufrir una crisis epiléptica.

Sin embargo, los hijos del polémico ex presidente Enrique Peña Nieto siempre recuerdan a su mamá con mucha nostalgia.

