Hija de Edwin Luna creyó que el cantante era gay

La hija de Edwin Luna, Dasha Luna, dudó sobre la orientación sexual de su famoso papá y decidió enfrentarlo y cuestionarle si él era o no una persona gay, así lo confesó el propio vocalista de “La Trakalosa de Monterrey” durante el programa virtual Pinky Promise.

“Un día llegué a la casa y me dice mi hija, tiene 8 años, ‘¿puedo platicar contigo?’ Yo le dije que ‘sí, ¿qué pasó?’ Es curioso porque creo que es algo fuerte que tu hija te lo diga. Me dice, ‘es que en el reportaje dicen que tú eres gay. Yo quiero que me lo digas’; le digo, ‘ah caray, ¿por qué dices eso mijita?’ y ya me dice, ‘es que dicen en el reportaje que tú traes aretes y que tu pelo’...”, relató el intérprete mexicano.

Ante esto, el cantante Edwin Luna tuvo que explicarle a la menor que su manera de vestir era parte de su forma de ser. Pero el nacido en Monterrey de 33 años detalló que esta pregunta le sorprendió mucho, y declaró que en el último año ha logrado madurar más gracias ahora que está pasando tanto tiempo con sus hijos. Mira el video en el minuto 55:55:

La hija de Edwin Luna quiere tener redes sociales

Edwin es padre de tres hijos, mientras que Kimberly Flores tiene dos, es decir, la niña de su matrimonio con Luna y otro niño de una pasada relación/Foto: Bandamax

A su corta edad, Dasha, la hija de Edwin Luna ya desea tener redes sociales, e incluso quiere aparecer en los medios de comunicación, así lo relató el cantante durante su entrevista en el canal de Youtube.

“Sí me ha tocado que mi hija mayor de pronto si llega a la casa y me dice, ‘oye papá, vi que salió en tal programa (su hermana) y, ¿por qué yo no salgo contigo? Entonces en ese tipo de cosas sí es complicado”, relató Luna.

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, Edwin es padre de tres hijos: Miguel Alexander, Dasha y Gianna, esta última es la que comparte con su actual esposa, la modelo e influencer Kimberly Flores.

Aunque el intérprete de “Si ya no me quieres” está tratando de mantener alejados a sus pequeños del mundo del internet, sabe que en algún momento ellos ingresarán a las redes, pero intenta que no sean afectados por esto, puesto que él sabe que los internautas pueden llegar a ser muy crueles.

¿Edwin Luna es gay?

Luna no es homosexual, pero sí apoya a las personas de la comunidad LGBT+/Foto: El diario NY

Contras a lo que piensa la hija de Edwin Luna, el cantante no es gay. Sin embargo, el artista disfruta de tener una manera única de vestir y peinarse, así como también, no duda en usar prendas femeninas para hacer algunos videos divertidos en su cuenta de Instagram y Tik Tok.

Incluso, el líder de “La Trakalosa de Monterrey” ha declarado abiertamente su apoyo a la comunidad LGBT+ y espera que más intérpretes del regional mexicano lo hagan.

Asimismo, Luna asegura que para él no es ningún insulto ni ofensa que lo consideren gay o transexual por algunos de sus videos que comparte en redes sociales.

