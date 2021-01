Hija de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán sorprende con talento musical ¡Wow!

Recordemos que Eduardo Capetillo y Biby Gaytán se han consolidado como uno de los matrimonios más sólidos de la farándula mexicana. Una familia que además ha demostrado estar llena de talentos.

Y en esta ocasión, fue Ana Paula quien logró llevarse toda la atención del público al demostrar que tiene un talento nato para la música, pues al igual que sus padres ha conquistado con su melodiosa voz.

De hecho, la hija de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán ya había mostrado un gran interés por seguir los mismos pasos de sus padres en dedicarse a los escenarios. Sin embargo, Ana Paula, actualmente está dedicada a sus estudios universitarios.

“A mí me encanta, pero quiero acabar mi carrera, entonces ojalá y sí. Me gusta mucho actuar, me gusta mucho cantar y me encanta bailar, teatro musical sería mi ideal”