Hija de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán debuta como modelo a sus 20 años de edad

Alejandra Capetillo Gaytán, la hija menor de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán compartió las fotos de su debut como modelo e impactó a los fans de sus famosos padres, quienes podrán comenzar a admirarla a ella.

Alejandra Capetillo Gaytán debuta como modelo de bellesa

El pequeño mini debut tuvo lugar cuando aceptó ser la modelo de una clase de maquillaje impartida Luis Torres, maquillista de estrellas como la cantante Paty Cantú.

"¡Gracias Alejandra Capetillo por prestarme tu cara tan perfecta! [...] La guapa Alejandra siendo la modelo más hermosa. Las ondas las hice moldeando el cabello y después todo fue con una plancha", escribió Luis Torres en Instagram.

El debut como modelo de belleza de la hija de Biby Gaytán - quien le regaló su like a las fotos de Alejandra Capetillo - despertó la curiosidad del público quienes se preguntan si decidirá tener una carrera artística propia.

“Yo estudio Negocios Internacionales”, explicó Alejandra Capetillo, hija de Eduardo Capetillo, quien no tiene interés en seguir los pasos de sus famosos padres.

La familia Capetillo Gaytán

En sus 25 años de matrimonio, Eduardo Capetillo y Biby Gaytán han traído al mundo a cinco hijos, Eduardo, Ana Paula, Alejandra, Daniel y Manuel, los pequeños gemelos de la pareja.

De sus tres hijos mayores, solo Ana Paula es la única que ha expresado interés en tener una carrera en el medio artístico pero al igual que sus hermanos Eduardo y Alejandra, desea terminar la universidad antes.

"Me gusta mucho actuar, cantar y me encanta bailar. El teatro musical sería mi ideal, pero los tres me gustan mucho".

Te puede interesar: Biby Gaytán podría volver a la televisión con Pequeños Gigantes de Televisa