Hija de Daddy Yankee sorprende a fans con cambio físico

La hija del famoso cantante Daddy Yankee, ha enloquecido a todos los internautas al compartir su nuevo cambio físico.

En su cuenta social de Instagram, Jesaaelys Marie Ayala González ha publicado diversas fotografías de cómo ha logrado perder tallas, pues anteriormente tenía unos kilos de más.

En una de sus publicaciones la hija del cantante reguetonero Daddy Yankee comentó:

‘La comida es una droga más, lamentablemente. No es fácil estar sobre peso. Yo me sentía mal, mi autoestima estaba por el piso, no me gustaba mirarme en el espejo, no quería que me tomaran fotos de cuerpo completo... en fin, no me gustaba como era’. Comentó la hija de Daddy Yankee.