Hija de Cynthia Klitbo pide perdón por las ATROCIDADES que dijo

Elisa Lira, hija de la actriz Cynthia Klitbo, se retracta horas después de haber publicado este fuerte mensaje contra su madre.

“Y ya estoy cansada de quedarme callada… Así que por favor dejen de compararme con alguien homofóbico, racista, clasista y sexista".

Elisa Lira pidió perdón a su madre

La joven de 14 años, retomó de nueva cuenta sus redes sociales, pero ahora para ofrecer una disculpa a su progenitora.

“Pido una disculpa pública por lo que comente sobre mi madre... Estaba molesta con ella porque tuvimos una discusión".

Además de mostrar su arrepentimiento, también pidió perdón por todo lo que había escrito el día de ayer.

“Hablare con ella sobre el tema. Es por ello que borre los mensajes, porque estuvo mal. Ella es la mejor madre… solo que tenemos ideas diferentes y es totalmente válido (a veces).

"Por favor perdóname mamá...”

Finalmente la adolescente reconoció lo relevante que es Klitbo para ella y justificó de alguna manera su acción de hacer fuertes acusaciones contra la actriz.

“Le agradezco por haber sido mi madre y lamento todo... Fue mi culpa, estaba molesta, mi madre no dijo nada de eso, solo tuvimos una discusión y no sabia como desquitarme…. por eso borre los mensajes y ustedes deberían saber eso...Deberían saber que muchos jóvenes escriben cosas sin pensar. Amo a mi madre que es una mujer comprensiva y buena, tenemos diferentes ideales pero no es una mala persona. Lo siento, pido una disculpa pública a mi madre y espero que entienda y me perdone”, escribió la actriz.

Cynthia Klitbo no ha hablado con la prensa

Hasta el momento Cynthia Klitbo no ha hecho ningún comentario al respecto, incluso por la tarde del martes, horas después de la publicación de su hija, compartió un vídeo donde ambas disfrutaban juntas durante la hora de la comida.

