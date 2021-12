Hija de Chuponcito se lanza contra su padre por acosar a sus amigas: víctima

El comediante no será vinculado a proceso.

Pese a que José Alberto Flores Jandete, mejor conocido como “Chuponcito” no fue vinculado a proceso por la demandas de acoso sexual en su contra, recientemente una de las víctimas del famoso payaso reveló que su hija también se lanzó en contra de su padre en apoyo a las afectadas.

Recordemos que la serie de señalamientos en contra del comediante inició en 2020 cuando Carla Guadalupe Oaxaca Aranzola, su ex asistente personal, levantó una demanda en su contra por acoso sexual y violencia digital.

Por meses, las demandas por acoso en contra de José aumentaron, sin embargo en días recientes se dio a conocer que no sería vinculado a proceso debido a la decisión de las autoridades, específicamente de la jueza que indicó que Carla Oaxaca no actuó en tiempo y forma al presentar las pruebas.

Hija de Chuponcito lo señala por acoso

En medio de las protestas ante la decisión de la juez de salvar al payaso de ir a prisión, la ex asistente del payaso decidió romper el silencio y reveló durante una entrevista para el programa Chisme no Like, ahí, dio a conocer que la propia hija del comediante está respaldando las acusaciones en contra de su padre.

Los conductores se mostraron sorprendidos ante las declaraciones de la víctima, incluso intuyeron que probablemente la hija de este hombre habría sido víctima del trato inapropiado o de los comportamientos acosadores por los que su asistente lo demandó.

Cabe señalar que hasta el momento, la hija del comediante no ha dado declaraciones más específicas sobre la forma en la que el payaso se habría acercado de manera inapropiada con sus amigas; sin embargo, los conductores del programa afirmaron que estos testimonios serían presentados como pruebas en contra del comediante.

¿Quién es Chuponcito en la vida real?

La hija de comediante presuntamente se habría lanzado en su contra.

José Alberto Flores Jandete, nombre real del comediante, tiene 52 años de edad y es originario de Neza, en el Estado de México. Inició su carrera como payaso en circos y enfocado en los niños, aunque ahora, los adultos son su principal público. Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, actualmente Chuponcito enfrenta un proceso por acoso sexual en contra de sus ex empleadas.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!