Hija de Carmen Salinas colapsó en el hospital donde se encuentra la actriz

María Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas, se puso mal de salud estando en el hospital donde está internada la actriz y comediante luego de que sufriera un derrame cerebral en el baño de su casa la noche del miércoles 10 de noviembre.

La también comediante lleva más de 25 horas hospitalizada y su hija no se había querido despegar ni un solo minuto del hospital estando al pendiente de la salud de su mamá, por ello se cree que sufrió el desvanecimiento.

Previamente dimos a conocer que Carmelita está muy grave y las próximas 72 horas son cruciales para que los médicos puedan dar un dictamen sobre su salud, luego de que tres especialistas hayan dado su diagnóstico.

María Eugenia tuvo problemas con la presión

De acuerdo con información confirmada a La Verdad Noticias, María Eugenia se sintió mal luego de estar más de un día junto a su madre. Manifestó sentirse cansada y antes de su presunto desvanecimiento, se le había subido la presión arterial.

Luego de recuperarse y ser estabilizada, se retiró a comer algo, pues tampoco había ingerido alimentos por estar al pendiente de la salud de la primera actriz mexicana.

Cuando salió del nosocomio, la hija de Carmen se acercó a los medios de comunicación quienes esperaban noticias de ella y de la también productora, y desmintió que su madre ya haya muerto.

“Mi mamá no ha muerto, eso no es cierto, pido que se desmienta eso. Yo voy a comer algo, me siento cansada”.