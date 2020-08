Hija de Biby Gaytán confiesa que sufre de un terrible TRASTORNO

Recordemos que las hijas de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, además de haber heredado la belleza y el gran porte de sus padres, también han demostrado tener una gran carisma, razón por la cual se han convertido en todas unas influencers.

Y justamente hace unas semanas estrenaron su canal de YouTube, donde nos hemos podido enterar de algunos de los detalles más sorprendentes sobre su vida privada, entre estos que Alejandra Capetillo sufre de un terrible trastorno desde su infancia.

Cabe mencionar que hasta el momento las hijas de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, han logrado sumar más de 86,000 mil suscriptores en esta plataforma, por lo que sus grandes revelaciones han causado un gran alboroto mediático.

“Yo siempre, toda la vida, he sido sonámbula. Me levanto, literal, no nada más hablo, me levanto, agarro cosas, abro puertas, todo el show”