Hija de Biby Gaytán ¿Hospitalizada? esto declaró sobre su salud

Una de la familia más popular en el mundo del espectáculo es la Capetillo-Gaytan, pues ambos papás se han desarrollado en el medio artístico a lo largo de los años, es por ello que hoy en día, la familia encabezada por Eduardo Capetllio y Biby Gaytán es un libro abierto.

En ese sentido, sus hijas Alejandra y Ana Paula también se han querido ganar un lugar en el espectáculo, y ahora son todas unas influencers, compartiendo vídeos en sus redes sociales, incluyendo en su cuenta oficial de Youtube.

Recientemente se dio a conocer que Alejandra terminó en urgencias, después de tener sospecha sobre un posible caso de COVID-19, pues presentaba varios síntomas, lo que alarmó a toda la familia.

La hija de los famosos relató que todo estaba muy bien hasta que un día se levantó y comenzó a sentir un dolor en la espalda y en la panza, al grado que no se podía mover, siendo el dolor de cuerpo uno de los síntomas de COVID-19.

Afortunadamente, después de hacerse la prueba de coronavirus, se dieron cuenta que no era positivo, sin embargo, terminó en urgencias debido al dolor, incluso tuvo que estar en una silla de ruedas, y le hicieron una tomografía.

“Paso a urgencias, me meten a un cuartito, me empiezan a hacer preguntas y mi papá contestaba por mi y de la nada, veo que traen una silla de ruedas, la batita y me meten a un cuarto para tomarme una tomografía. Yo sí estaba muy espantada”