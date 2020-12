Hija de Armando Manzanero revela cuál fue la causa de la muerte del compositor/Foto: Medio Tiempo

A unas hora de haberse dado a conocer la noticia del fallecimiento de Armando Manzanero, Mainca, una de los 7 hijos del cantautor, dio a conocer cuáles fueron las causas del triste acontecimiento.

“Sus riñones ya no aguantaron… Por parte del COVD-19 los pulmones habían mejorado satisfactoriamente, de hecho ya la conexión del oxígeno ya estaba casi prácticamente funcionando al cien, desgraciadamente el riñón empezó a dar lata. Ya tenía dos, tres días dando lata el riñón…”, declaró.

Desafortunadamente, según su narración la muerte del cantante vino hoy lunes alrededor de las 3 de la mañana, y perdió la vida por un paro cardíaco.

“Lo habían dializado anteriormente desde hace dos días y ayer por la mañana (domingo), al medio día, comenzó con un problema de la presión y al estarlo sacando adelante entre el riñón y que lo conectaron a un equipo para que funcionara, pues vino un paro cardiaco...", recordó la hija del cantautor.

Armando Manzanero se despidió de sus familiares

Finalmente Mianca comentó para el programa Venga la Alegría que tuvo tiempo de despedirse de su padre aunque ya no logro hablar con él en el hospital. “Yo lo vi dos días antes de entrar al hospital, siento que él se despidió de mí, me dio su bendición.. Ya no pude hablar con él en el hospital...”.

Hasta el momento se desconoce si habrá algún homenaje, pues son sus hermanos mayores quienes están llevando a cabo todos los trámites funerarios; sin embargo, se rumora que la familia ha decidido no llevar a cabo ningún tipo de ceremonia debido a la pandemia por COVID-19.

El yucateco era uno de los compositores y músicos más reconocidos de Latinoamérica. Armando Manzanero realizó importantes colaboraciones con artistas reconocidos/Foto: Tele bajo cero

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, Armando Manzanero Canché tenía 85 años cuando fue diagnosticado con el mortal virus. Aunque su familia hizo hasta lo imposible para mantenerlo con vida, desafortunadamente el organismo del músico ya no resistió.

Los fans del intérprete de "Somos Novios" se están despidiendo del compositor en las redes sociales.

