Hija de Angelina Jolie ENAMORA con atractivo cambio de look ¡Cuánto ha crecido!

Angelina Jolie es una de las actrices de Hollywood que ha destacado en grandes películas que la ha catalogado una de las más importantes luminarias del cine internacional y que recientemente ha sorprendido a muchos con una sesión de fotos.

Resulta que la bella estrella del cine dejó sorprendidos a sus fanáticos al mostrar gran parte de su vida privada en su reciente sesión fotográfica para Vogue en su versión británica que ya está causando mucho furor en las redes.

Hay que destacar que Angelina Jolie suele ser bastante reservada, pero en esta ocasión abrió las puertas de su casa a los fotógrafos quienes tomaron imágenes de ella y de sus hijos, entre ellos la enigmática Shiloh que se robó todas las miradas.

El atractivo cabello de la hija de Angelina Jolie

Tal parece que a medida que Shiloh Jolie-Pitt crece, sigue teniendo un estilo propio, pues la niña de 14 años fue conocida por mantener cortos los mechones rubios que heredó de su padre Brad Pitt.

En esta ocasión la bella hija de Brad Pitt ha dejado cautivado a muchos, pues apareció probando el cabello más largo como sus hermanas, Zahara y Vivienne Jolie-Pitt; detalle que ha bastado para que cautivara a muchos.

Hay que recordar que el largo cabello de Shiloh se mostró desde atrás en una dulce foto que apareció en la sesión de Vogue británica de su mamá Angelina Jolie, pues la sorprendente imagen muestra a Shiloh y sus hermanas, además del hermano Knox, viendo los resultados de las elecciones de 2020 con su madre.

Cabe destacar que la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, quien había llamado la atención de la prensa por mantener un aspecto varonil en su niñez, dejó crecer su cabello y en la foto se puede ver que lo mantiene recogido, mientras Angelina Jolie en la cándida entrevista, habló sobre su relación con sus seis hijos:

Yo era la mejor amiga de mi mamá. Me encantaba tener bebés, pero me encanta sentarme por la noche y hablar con mis hijos. Me gusta la adolescencia. Me gustan los años mayores. Me encanta estar con ellos.

