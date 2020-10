Hija de Angelica Rivera revela su trágica experiencia sufriendo Bullying

Si bien Sofía Castro, la hija de Ángelica Rivera, hoy es una actriz consolidada con varios proyectos en puerta, y con proyectos que le han dado más fama y popularidad, la realidad es que durante su infancia vivió muchas críticas.

La famosa relató que muchas de ellas fueron debido a que tenía sobrepeso, lo que hacía que fuera discriminada por sus compañeros de colegio durante la secundaria, lo cual le causó muchos problemas emocionales.

Antes de que su mamá la actriz Angélica Rivera se convirtiera en primera dama, recibió decenas de críticas por parte de sus amigos, quienes aprovechaban cada bochornoso momento para hacerle sufrir, así lo platicó a través de su más reciente video en su canal de Youtube.

“Yo a los 14 o 15 años tenía sobrepeso, estaba gordita y me molestaban en la escuela por eso (...) cuando me di cuenta vi que había dado el botonazo y no saben cómo me molestan con eso”