Hija de Angélica Rivera habla del ACOSO que sufrió en Los Pinos

A través de sus historias de Instagram, Fernanda Castro, una de las hijas de la ex Primera Dama de México, Angélica Rivera, hizo una sesión de preguntas y respuestas para convivir con sus fieles seguidores, quienes no pararon de cuestionarla sobre su vida en Los Pinos; con lo que no contaban, es que una de sus respuestas los dejaría en shock.

Contrario a Angélica Rivera y a su hermana mayor, Fernanda Castro decidió desde hace varios años alejarse de la actuación para incursionar en el mundo de la música, disciplina que actualmente estudia.

Cada que tiene la oportunidad, comparte en sus redes sociales, la joven comparte una serie de fotos y videos en los que aparece cantando mientras toca la guitarra acústica, lo que ella ha llamado como su gran pasión en la vida, y la realidad es que no lo hace nada mal.

Cabe destacar que Fernanda Castro, estudia música en Boston desde el año 2015 y, actualmente, sigue perfeccionando su técnica en una de las escuelas de música más importantes de Estados Unidos.

En su momento, es decir, cuando Peña Nieto era presidente, esta noticia generó gran polémica en la sociedad mexicana, pues diversos medios de comunicación dieron a conocer que la colegiatura de dicha institución era superior a los $300 mil pesos.

Ahora, Fernanda Castro aprovechó uno de sus momentos libres para convivir con sus seguidores de Instagram, por lo que dejó que todo aquel que quisiera hacerle una pregunta sobre ella y su vida podía aprovechar para obtener una respuesta de su parte.

La mayoría de las preguntas se centraban en dudas sobre cómo había sido su vida en Los Pinos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, quien fuera su padrastro. Una de las preguntas que más llamó la atención cuestionaba a la joven sobre qué fue lo mejor de vivir en la residencia presidencial, a lo que ella respondió:

“Los jardines, te podías escapar por ahí y no había nadie”.

Esta respuesta en verdad llamó la atención, pues la hija de ‘La Gaviota’ hizo referencia a que prefería estar en espacios donde pudiera estar sola; por esta razón, continuaron cuestionándola hasta llegar a la pregunta del millón, en donde le preguntaron si se sentía vigilada en Los Pinos, a lo que ella dijo:

“Muchísimo…intenté hacerlo lo más tranquilo posible, pero ahora LIBRE SOY”.

De esta manera Fernanda Castro dejó al descubierto que constantemente se sentía acosada por el personal de Los Pinos, pues constantemente se encontraba rodeada de personas o en su defecto, cámaras que vigilaban cada uno de sus pasos, invadiendo así su espacio personal.

