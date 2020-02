Hija de Andrea Legarreta interpreta una canción de Billie Eilish ¡Qué talento!

Vaya sorpresa que dio Mía Rubín la hija de Andrea Legarreta en las redes sociales; pues la joven ha heredado el talento de su papá Erik Rubín al demostrar su pasión por la música; la adolescente compartió un nuevo video en su canal de YouTube.

La hija de Andrea Legarreta desde pequeña uno de los grandes sueños que tenía era ser famosa como sus papás, pues a su corta edad comenzó realizando apariciones en comerciales junto a su hermana Nina.

Sin embargo, a su corta edad Mía Rubín la hija de Andrea Legarreta, ha demostrado que la música es lo que más le fascina, y prueba de ello ha sido un nuevo video que compartió en su canal de YouTube interpretando uno de los temas de Billie Eilish.

Te puede interesar: Hija de Andrea Legarreta festejará sus XV años sin tradicional fiesta

Cabe mencionar que fue el pasado mes de noviembre que Andrea Legarreta compartió un video en su cuenta oficial de Instagram mostrando el gran talento de su hija Mía Rubín; la joven demostró lo bien que toca el piano, pero lo que más sorprendió a los internautas fue su voz.

Mía Rubín compartió en su canal de YouTube lo bien que sabe interpretar la canción "When the party’s over", uno de los temas de la cantante Billie Eilish, quien a sus 18 años de edad logró convertirse en la artista más joven al ganar cinco premios Grammy en las categorías que estaba nominada.

Hija de Andrea Legarreta cautiva las redes con una canción de Billie Eilish

Los internautas no dudaron ni un momento en elogiar el gran talento de Mía Rubín, pues la joven tal parece que ha encontrado su vocación en la música, logrando que Andrea Legarreta este muy orgullosa de ella.

"Cantas hermoso, sigue haciendo lo que más amas", "Te mereces mucha admiración", "Cantas súper cool", "Te queda súper bien el estilo", "Qué talentosa". Fueron algunos mensajes para Mía Rubín.

