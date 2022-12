Hija de Alicia Villarreal responde a críticas que recibió tras su debut musical

La hija de la cantante respondió tajantemente a todos aquellos que la comparan con su madre.

Hace unos días te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Melanie Carmona hacía su debut musical junto a Alicia Villarreal en el escenario del Nortex 2022 en Monterrey, Nuevo León. Pese a que fue aclamada por todos los asistentes y recibió cientos de halagos en redes sociales, la joven también se convirtió en blanco de duras críticas.

Ante dicha situación, la hija de Arturo Carmona recurrió a sus historias de Instagram para defenderse pero primero agradeció todas las muestras de cariño que ha recibido en los últimos días: “Primero que nada le quiero dar las gracias a todas las personas que me están apoyando diciendo que lo hice muy bien, la verdad no saben lo que significa para mí”.

La cantante no pudo ocultar su orgullo al ver a su primogénita sobre el escenario.

Dejando en claro que seguirá trabajando en mejorar su técnica vocal, Melanie Carmona confesó que se sintió muy nerviosa por cantar junto a su madre: “Estaba super nerviosa, no les puedo explicar lo nerviosa que estaba… Yo estaba temblando así mal, cerré los ojos y empecé a rezar, fue una bomba de emociones”.

Por otro lado, la primogénita de Alicia Villarreal mencionó que no considera su participación en el Nortex 2022 como un debut pero que ahora está decidida a seguir los pasos de su madre y lanzarse como cantante: “Fue mi probadita para ver si en verdad sí quiero hacer esto. Sinceramente sí me gustó la adrenalina, me gustó como me sentí”.

Responde a comparaciones con Alicia Villarreal

Asimismo, la joven considera absurdo que la comparen con Alicia Villarreal, a quien catalogó como una leyenda musical. Finalmente, ella le pidió a los seguidores que le tuvieran paciencia porque estaba dando su mejor esfuerzo para crecer y así poder triunfar en el escenario, tal y como lo hizo la ex vocalista de Limite.

“Para las personas que están diciendo que todavía me falta mucho y que no se compara mi voz a la de mi mamá y todo eso, pues claro que no, somos dos personas diferentes. Mi mamá es toda una leyenda, tiene años de carrera, esto para ella es fácil, pero para mí no, tengo pánico escénico y claro que me falta muchísimo”, dijo Melenie Carmona.

¿Cuántos años tiene Melenie Carmona?

Hoy en día, la joven busca forjar una carrera en el mundo musical.

Melenie Aideé Carmona Villarreal nació el 10 de abril de 1999, por lo que ahora tiene 23 años de edad. De acuerdo a información que circula en Internet, la joven no solo tiene planes de debutar oficialmente en el mundo de la música sino que también es considerada una influencer de las redes sociales gracias a sus más de 305 mil seguidores en Instagram.

