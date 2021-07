Hija de Alicia Villareal defiende su relación con Arturo Carmona, su padre

Melenie Carmona, conocida por ser la hija de la cantante Alicia Villareal, rompió el silencio respecto a las críticas que ella y su padre Arturo Carmona recibieron en redes sociales respecto a la relación que tienen como padre e hija, mismas que comenzaron cuando el actor y ex futbolista compartió en Instagram algunas imágenes de su fiesta de cumpleaños.

Cabe destacar que el ex esposo de Alicia Villareal tuvo un mayor acercamiento con su hija al enterarse que ella había sido víctima de abuso sexual por parte de un familiar. Desde ese entonces, ambos se han mostrado muy cariñosos en las redes sociales, lo cual no ha sido bien visto por algunos cibernautas, quienes tachan su relación de inapropiada y sexual.

Melenie Carmona defiende a su padre

Arturo Carmona fue acusado de tener "una relación muy sexual" con su hija Melenie.

Ante dicha polémica, la hija de la cantante utilizó su cuenta de Instagram para defender a su padre, pues asegura que le resulta estupido intentar meter cizaña por unas fotografías en donde ella aparece besando y abrazando a la persona que le dio la vida hace ya 22 años.

“Sinceramente se me hizo muy estúpido el comentario, yo nada más vi uno, no sé si hubo más y la verdad no me interesa. Se me hace muy estúpido que quieran meter problema donde no hay problema y que quieran meter cizaña”, declaró Melenie Carmona, dejando en claro que no volverá a hablar del tema.

¿Quién es Melenie Carmona?

Melenie es fruto del amor que Arturo Carmona y Alicia Villareal se tuvieron a finales de los noventa.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Melenie Aidée Carmona Villarreal es hija de la cantante Alicia Villareal, quien es conocida por haber sido la vocalista del Grupo Límite, y del actor Arturo Carmona. Nació un 10 de abril de 1999, por lo que ahora tiene 22 años de edad.

Pese a que ha tratado de mantener un bajo perfil, es bien sabido que Melenie Carmona se ha convertido en una influencer de las redes sociales, pues su cuenta de Instagram ya supera los 256 mil seguidores. Hace unos meses dio a conocer que debutaría como cantante, pero hasta la fecha no se conocen detalles de algún lanzamiento musical.

