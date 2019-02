La 91 edición de los premiso de la Academia fue todo un éxito el pasado domingo, pues la afamada película mexicana Roma, la cual fue dirigida por Alfonso Cuarón, logro recabar tres Oscars, uno de ellos como Mejor película Extranjera. Sin embargo, la sorpresa también la dio la hija del famoso director, Tess Bu.

Tess Bu y Taylor Swift juntas en el after-party de los Oscar

Como era de esperarse, los la premiación de la Academia trajo consigo una serie de after en diferentes y exclusivos lugares, a los que asistieron muchas de las más famosas celebridades. Uno de ellas fue la talentosa Taylor Swift.

Taylor Swift, aunque no desfiló por la alfombra roja para evitar que la fotografiaran, después compartió una foto de su look en Instagram. La noticia no es que haya evitado los reflectores, sino su encuentro con Tess Bu, hija del director Alfonso Cuarón.

La asistencia a dicha fiesta fue con motivo de acompañar a su también famoso novio, el actor Joe Alwayn, con quien, se dice, se dejó ver muy romántica toda la velada. Sin embargo, también aprovechó para fotografiarse y divertirse con otros invitados al evento organizado por Vanity Fair, entre ellos Tess Bu, quien quien comparte profesión.

Fue el famoso fotógrafo Damon Baker, quien compartió en Instagram una imagen en la que aparece al lado de Taylor y Tess Bu. Junto a la imagen Baker anotó el hashtag #family, dejando en evidencia que las guapas jóvenes podrían mantener una estrecha amistad.

La carrera musical de Tess no es algo nuevo, sin embargo no muchos conocen su talentoso trabajo, pero fue ella la que colaboró en el disco de canciones inspiradas por Roma con el tema PSYCHO.