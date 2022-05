Hija de Alec Baldwin revela que su ex novio quiso tener intimidad con su madre

La modelo estadounidense reveló esta dato extraño de su ex relación/Foto: Europa y Telva

La hija de Alec Baldwin y Kim Basinger, Ireland Baldwin de 26 años de edad reveló a sus fanáticos en redes sociales que uno de sus ex novios en algún momento quiso tener relaciones íntimas con su famosa madre.

Hace poco la modelo y actriz se unió a una popular tendencia de TikTok en la que las personas responden a la pregunta “¿Qué es lo único que te dijo tu ex que nunca olvidarás?”, y ahí la joven confesó que una de sus ex parejas le dijo que ella “nunca sería tan hermosa” como su progenitora.

Las palabras de su entonces novio habrían ido incluso más allá. Por lo que contó la hija de Alec Baldwin, su ex le habría manifestado sus intenciones de tener sexo con la famosa actriz de "Nueve semanas y media".

La hija de Alec Baldwin sufrió violencia con algunos ex novios

La belleza de Ireland ha sido comparada con la de su mamá, Kim Basinger/Foto: Marca

La modelo Ireland Baldwin enumeró varios comentarios hirientes que habría recibido de esa (o de otra) ex pareja. Entre otras frases, algunas referidos a su aspecto físico y a sus rutinas de alimentación, tales como “¿De verdad te vas a comer todo eso?” o “Simplemente no me atraes de esta forma”.

Aunque la hija de Alec Baldwin no dio nombres, mencionó una larga lista de situaciones que vivió con sus ex novios, entre abusos e incluso amenazas. “Cuando llegue a casa, te voy a romper la cara contra la pared” o “si terminas conmigo, voy a publicar estos videos tuyos”, serían algunas de las palabras que tuvo que escuchar.

Muchos sólo tenían una relación con Ireland Baldwin para conseguir fama

La modelo y actriz ha sido severamente criticada en redes sociales por su cuerpo/Foto: Hello

La actriz de “Grudge Match” también contó que, en otras ocasiones, se vio en medio de situaciones en las que algunas personas que estuvieron a su lado intentaron aprovecharse de la fama de sus padres, Alec Baldwin y Kim Basinger.

“¿Crees que puedes conseguirme un contrato como modelo?”, afirmó que le preguntó un ex, a la vez que agregó: “¿Crees que tu papá me ayudará a ingresar a la Universidad de Nueva York o que me podría conseguir una audición para Saturday Night Live?”.

A pesar de los tragos amargos con alguno de sus ex, Ireland advirtió: "No todos mis ex han sido terribles", escribió.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Ireland, la hija de Alec Baldwin se muestra abierta en las redes sociales. Ya que ella ha hablado de lo mucho que le ha afectado las críticas que suele recibir por su físico y porque muchos creen que ella sigue siendo “mantenida” por sus padres.

