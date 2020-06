Hija de Adal Ramones habla sobre su debut en la industria del cine

Paola, la hija de Adal Ramones, sigue dando de que hablar en las redes sociales luego de que el estreno de su primer cortometraje titulado “Renacer” haya obtenido una buena aceptación entre los internautas y este fin de semana ha platicado cómo se siente al haber debutado dentro de la industria del cine.

Recientemente te dimos a conocer que la hija de Adal Ramones había estrenado su primer cortometraje en su cuenta de Instagram, mismo que recibió críticas positivas por parte de sus seguidores, quienes aseguraron que la hermosa joven posee el talento suficiente para tener un futuro prometedor en esta industria.

“Este año ha sido diferente, tenía planes de graduarme y había soñado con ello desde hace mucho tiempo. Pensé́ en mi graduación de mil formas, pero jamás como terminó sucediendo. Después de todo lo que ha pasado me propuse hacer un video, una idea que fue creciendo con la ayuda de gente espectacular”, escribió Paola Ramones en la publicación de Instagram.

Paola Ramones siente gran admiración por su padre

La hija de Adal Ramones otorgó una entrevista al programa “De Primera Mano” para hablar acerca de su debut como cineasta, ahí confesó que decidió hacer este proyecto para dar un mensaje de esperanza a la gente, sobretodo en estos momentos que se viven tiempos muy difíciles a causa de la pandemia del coronavirus.

“Empezó justamente cuando estamos en cuarentena, entonces yo le dije: 'Papá, he visto muchos vídeos alarmantes y no he visto ninguno que me de esperanzas y quiero hacer algo así'. A mí me gusta bastante escribir y me dijo: 'Bueno Paola, vamos a hacerlo”, señaló la joven.

De igual manera aprovechó la intervención para confesar que siente mucha admiración por el trabajo que hace su padre en televisión, por lo que dirigirlo a él en su primera vez como cineasta fue un gran reto por ella porque considera que Adal Ramones es su más grande inspiración en la vida.

