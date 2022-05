'High School Musical: The Musical: The Series' tendrá nueva temporada en Disney+.

Disney Plus es muy conocido como el hogar de todo lo relacionado con Star Wars y Marvel. Sin embargo, una de las series más subestimadas por los streamers es High School Musical: The Musical: The Series.

Basada en la popular trilogía de películas originales de Disney Channel, la tercera temporada de la serie de falso documental llegará a Disney+ el 27 de julio de 2022. Sin embargo, eso no es todo, ya que la burbujeante serie también se renovó para una cuarta temporada.

Esta debería ser una noticia emocionante para cualquier fanático de la franquicia. En sus dos primeras temporadas, "High School Musical: The Musical: The Series" ha sido una serie extremadamente encantadora, divertida y sincera con personajes tan entrañables. Incluso si no eras fanático de la franquicia cinematográfica, esta serie tiene algo para que todos se rían.

¿De qué trata High School Musical en Disney Plus?

'High School Musical: The Musical: The Series' tendrá nueva temporada.

Mientras que la primera temporada se centró en la película original de High School Musical y la segunda temporada se centró en La Bella y la Bestia, las canciones originales han sido algunos de los latidos emocionales más fuertes del programa. "Let You Go", "Granted", "The Rose Song", "Second Chance" y "All I Want" son canciones increíbles por derecho propio.

Eso también tiene que ver con la otra gran fortaleza de este programa: su elenco. Esta serie ayudó a que Olivia Rodrigo y Joshua Bassett alcanzaran el estrellato.

Su romance intermitente como Nini y Ricky ha sido el corazón fascinante del espectáculo. Sin embargo, en la temporada 3, la pareja se separa nuevamente y, lamentablemente, parece que Rodrigo es solo una estrella invitada esta temporada.

¿Qué depara la nueva temporada de HSMTMTS?

'High School Musical: The Musical: The Series' tendrá nueva temporada en Disney+.

Al hablar sobre la próxima temporada, el presidente de Disney Branded Television, Ayo Davis , dijo: "Esta serie continúa brindando el mejor drama, humor y corazón de su clase". Davis terminó diciendo: "La visión e interpretación de Tim Federle de esta propiedad intelectual heredada sigue evolucionando temporada tras temporada y estamos ansiosos por ver qué les espera a los Wildcats a continuación".

Tim Federle (creador de la serie) agregó a ese dicho: "Esta serie ha sido una aventura épica desde el principio y estoy más que agradecido de que podamos seguir haciendo música, contando estas historias y mostrando a estas estrellas excepcionales".

HSMTMTS ha sido un éxito en sus dos primeras temporadas con sus bandas sonoras acumulando dos mil millones de reproducciones combinadas. La serie también ha ganado múltiples premios GLADD Media y Kid Choice Awards.

La Verdad Noticias informa que, la temporada 3, que consta de ocho episodios semanales, busca capturar la magia del verano de High School Musical 2. Si es algo como las dos primeras temporadas, lo hará con facilidad.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.