Hero Fiennes-Tiffin sorprende en el tráiler de la película “After” (FOTOS)

El Hero Fiennes-Tiffin habló sobre su papel en la película de “After” que acaba de estrenar su más reciente tráiler y en donde reveló los desafíos que ha representado interpretar a Hardin Scott, el chico malo de la película basada en el fanfiction de Anna Todd.

TE PUEDE INTERESAR: Galilea Montijo decide abandonar ‘HOY’ en pleno programa (VIDEO)

Póster oficial de la película.

Hero expuso que durante su actuación como Hardin, aprendió muchas cosas, especialmente la importancia de no juzgar a otros y en particular, a su personaje, con el cual no siempre estuvo de acuerdo:

“Realmente tuve que aprender a cómo no juzgar a mi personaje, porque había momentos en los que realmente no estaba de acuerdo con lo que hacía”

El actor también expresó que no es muy fan de leer los comentarios en su Instagram, ya que siente que muchas veces la gente se siente más cómoda de decir las cosas cuando se está tras un monitor; por lo que prefiere oírlas de cara a cara.

Jenny Gage dirige esta película en la que también destacan Selma Blair, Peter Gallagher o Meadow Williams como puntales indispensables en esta historia de amor pasional y adolescente que se estrenará el próximo 12 de abril de 2019 en Estados Unidos.