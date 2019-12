‘Hernán’, la histórica serie de TV Azteca llega a su fin

Este domingo 15 de diciembre es la gran final de una de las series más populares y polémicas de TV Azteca y Amazon Prime Video, “Hernán”, una producción realizada por Dopamine de Grupo Salinas en conjunto con Onza Entertainment, que data sobre una fecha muy importante para la Historia de México, la época de la conquista.

Protagonizada por el actor español Óscar Jaenada en el papel del conquistador Hernán Cortés, la serie que se transmitía todos los domingos en el canal de Azteca 7, cuenta de una manera muy distinta el momento histórico de la Caída de Tenochtitlan, cuando los españoles llegan a conquistar México.

Y es que la historia presentada en esta serie da un giro diferente al que muchos libros de historia han contando, ya que se revela información y situaciones que muchos desconocían o que se había tergiversado. La serie de Televisión Azteca y Amazon Prime se desarrolla desde la perspectiva de cada uno de los personajes, por lo que el público tuvo la oportunidad de mirar la historia desde diferentes ángulos.

Durante 4 domingos, los fanáticos de la Historia de México pudieron disfrutar de las actuaciones de Óscar Jaenada quien también participó en la producción de Netflix “Luis Miguel, La Serie” en el rol del “Luis Rey”, el odiado papá de Luis Mi. El resto del reparto principal de “Hernán”, estuvo compuesto por Michel Brown, Dagoberto Gama, Ishbel Bautista en el papel de “Malitzin” (La Malinche) o "Marina", entre otros grandes actores.

Esta noche en punto de las 22:00 horas será el capítulo final de “Hernán”, a través del canal 7 de TV Azteca. Y si por alguna razón no has podido ver la serie o no crees alcanzar a ver el capítulo final, también puedes encontrar todos los capítulos en la plataforma de Amazon Prime Video. Fue tanta la popularidad de la producción que están en planes de comenzar a grabar una segunda temporada para el 2020.

