Hermano del rapero DaBaby, MUERE a los 34 años; especulan SUICIDIO

El hermano mayor de 34 años del rapero DaBaby murió el martes 3 de noviembre en Charlotte, Carolina del Norte, de acuerdo con la información que tenemos en La Verdad Noticias.

Según un portavoz del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg, los agentes llegaron a un complejo de edificios comerciales después de recibir un informe sobre un asalto con un arma mortal.

Fue allí donde encontraron a Johnson, quien había sufrido una herida de bala. Fue transportado a un hospital y declarado muerto, dijo el portavoz.

La oficina del médico forense del condado de Mecklenburg confirmó más tarde que habían recibido el cuerpo de Johnson.

La policía ha clasificado el caso como una investigación de muerte. Se desconoce la causa de la muerte del hermano de DaBaby.

DaBaby rinde homenaje a su hermano

El joven de 28 años rindió homenaje a Johnson en Instagram, actualizando su biografía para leer, "VIVA MI HERMANO" junto a un emoji de corazón negro y un emoji de paloma. También publicó en Twitter: "Maldita sea [emoji de corazón roto]".

El miércoles 4 de noviembre, DaBaby usó su historia de Instagram para compartir la letra de su canción 2017 "Intro": "Mi hermano piensa que no lo amamos y lo dejamos luchar como si no fuéramos familia / como yo no renunciaré a todo lo que tengo para verte, nigga". También incluyó tres emojis de oración.

Junto a la letra, escribió: "Hubiera renunciado a todo lo que tenía para verte feliz nigga.

DaBaby se pronunció en su cuenta de instagram

Más tarde, regresó a su historia de Instagram para publicar un video de selfie que lo mostraba diciendo: "Buenos días. Miren cómo están".

