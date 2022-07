Hermano de Luis Miguel opina sobre la indigente que dice es su madre

Hermano de Luis Miguel opina sobre la indigente que supuestamente sería su madre

Alejandro Basteri, es el famoso hermano del cantante Luis Miguel, que recientemente se refirió al retrato que hizo la bioserie de Netflix sobre su familia y también habló del paradero de su mamá Marcela.

Hay que destacar que el empresario también habló de la relación que mantiene con el artista Luis Miguel, después de la serie biográfica, debido a que diversos rumores apuntan a que cortaron todo tipo de contacto por este proyecto.

El apuesto Alejandro Basteri en entrevista para el programa Despierta América, expresó: “No, para nada, no, yo me llevo muy bien con mis dos hermanos, yo tengo una relación muy cariñosa y muy respetuosa, y lo más importante para mí es que sigan sanos y bien y bueno, ya no tenemos 20 años, no es como tengamos que estar pegados”.

Alejandro Basteri habla del paradero de su madre

Más adelante, Alejandro Basteri habló del más grande enigma que gira en torno a su vida, que es el paradero de su madre Marcela Basteri, sobre todo porque en los últimos años se dijo que había una mujer parecida a ella en las calles de Buenos Aires identificada como Honorina Montes .

El hermano del intérprete de “La Incondicional”: “La gente a veces se cuelga de situaciones que, bueno, mi mamá no sabía hablar bien el español […] sin entrar en detalles, siempre hay gente que no está a nivel y, mucho menos, puede opinar de lo que no sabe. Yo no le hago caso a tonterías”.

Hermano de Luis Miguel evita los rumores

Es por eso que tras confirmar que la mujer de San Telmo no era su mamá, Basteri se refirió a los diversos rumores que surgen alrededor de su vida y tajantemente subrayó:

“Hay gente maliciosa, hay gente que tiene un sentido totalmente diferente a uno, yo no le hago caso, han dicho de todo de mi mamá, de mi hermano, de mí, de todos, entonces ya llegamos a un punto donde no es que no los escuchamos, es no darle valor”.

Eso es lo que opina el orgulloso papá pues fuentes cercanas dicen que Alex ha comentado que le recuerda mucho a su mamá, Marcela Basteri.

Cabe destacar que Alex Basteri, hermano de Luis Miguel se encuentra en plena promoción de su nueva línea de ropa para hombre y mujer que lleva el nombre de Basteri Collection, que fue hecha en honor a su madre a partir de ciertas revelaciones que surgieron en “Luis Miguel, la serie”.

