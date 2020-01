Hermano de Kim Kardashian hasta lo IMPOSIBLE hará para bajar de peso

Rob Kardashian, quien es único hermano varón del clan Kardashians-Jenner, pareciera ser la oveja negra de la familia, en lo que a aspecto físico se refiere, pues es el único que presume de sobre peso, al contrario de sus famosas hermanas, no ha logrado tener mejor aspecto.

Es por eso que ahora ha dado la sorpresa, pues el hermano que ya no tiene apariciones en el reality show “Keeping Up With The Kardashian”, ahora está decidido en adoptar un cambio definitivo en su apariencia, pues según una fuente de E! News, el varón de las Kardashian, se encuentra explorando nuevos entrenamientos para iniciar el camino hacia la reducción de peso.

Se ha dado a conocer que Rob Kardashian decidió iniciar nuevamente su entrenamiento en el gimnasio con la compañía de un entrenador y como confirmó el informante, “ha reducido la comida rápida y ha cambiado completamente su dieta. También dejó de beber, lo que realmente le está ayudando. Se siente mucho mejor y está viendo resultados”.

Rob, quien no hace mucho se reencontró con su familia, casi toda su vida ha tenido problemas de peso, lo que lo ha llevado a un descuido de su apariencia, luciendo muy desaliñado a la hora de vestir, algo que no cuadra con el estilo y figura de las hermosas chicas del clan Kardashians-Jenner.

Rob Kardashian vetado de Instagram

Hay que destacar que luego de su ausencia en el programa, también se suma el veto que le hiciera Instagram después que en el año 2017 publicara unas fotografías comprometedoras de su ex pareja, Blac Chyna, en venganza por su ruptura, lo que provocó que se fuera apartando de la pantalla chica y de los espectáculos que protagonizan sus hermanas.

No es novedad que Rob Kardashian, ha buscado diversas formas para luchar contra su problema de sobre peso y bajo la fiel promesa de perder kilos, al parecer este año pudiera ser el momento para lucir verdaderamente bajo los estándares de belleza que presumen sus bellas hermanas.

Cabe mencionar que según la revista Glomour, Rob Kardashian comenzó a entrenar muy duro después que culminó su convulsionada relación con Blac Chyna, con quien procreó su hija Dream Renée.

