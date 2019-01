Hermano de Kevin Spacey revela el origen de sus abusos: fue violado por su padre

Kevin Spacey sigue dando de qué hablar a causa de los escándalos en los que se ha visto involucrado por sus supuestos abusos sexuales, e incluso se defendió con el video “Let me be Frank” con el que continuó tras anunciar que se declararía inocente en los juzgados.

Ahora, tras su audiencia, se reveló un impactante secreto de su vida.

¿Qué pasó con Kevin Spacey?

Kevin Spacey

Durante el juicio, el actor estuvo acompañado de su hermano menor Randall Fowler, quien estuvo para mostrar su apoyo, pero no fue todo, ya que el famoso acudió a “The Drew and Mike Show", donde durante un podcast reveló un desgarrador secreto del pasado de Kevin Spacey, que dejó a todos helados.

Te puede interesar: Andrea Legarreta deja ver sus 'chichis' sin sostén en sexy prenda (FOTO)

"Me pasé gran parte de mi infancia tratando de proteger a mi hermano de que fuese violado por mi padre. Y 40 años después me entero de que se ha convertido en él"

Randall Fowler y Kevin Spacey

Randall Fowler confesó que se siente muy dolido por la situación de su hermano, pues le hace recordad su infancia, cuando él y el joven Kevin Spacey eran violados por su padre Thomas Geoffrey Fowler, y aunque es un acto sin precedentes y el actor fue declarado inocente, a pesar de ser su hermano no deja de parecerle asqueroso que Kevin Spacey este siguiendo los pasos de su padre.

Así mismo le sorprendió saber que su hermano tiene más de 30 denuncias en su contra, por lo que no se explica que pudo haber pasado con él, pues aunque trato de defenderlo, no siempre fue así, ya que él pudo escapar cuando cumplió la mayoría de edad, pero Kevin Spacey, quien es 5 años menor que el, se quedó con su padre.