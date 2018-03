Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- El hermano de Harvey Weinstein dice que es un loco enfermo. Desde hace varios días salió a la luz denuncias en contra de Harvey Weinstein por acoso sexual y violación. Fueron ya varias las actrices que se han pronunciado en contra del productor de varias cintas exitosas como Pulp Fiction. Hecho que ha consternado a todo Hollywood en estos momentos.

Hermano de Harvey Weinstein dice que es un loco enfermo

“Tengo un hermano indefendible y loco”, señaló el también productor a cargo de Dimension Films.

Ahora de acuerdo con The Hollywood Reporter, el hermano de Harvey Weinstein dice que es un loco enfermo. Pues durante una entrevista para este portal Bob Weinstein condenó a su hermano con quien fundó la influyente compañía productora The Weinstein Company. Bob Weinstein en la entrevista se dijo estar asqueado por todos los reportes de acoso y abuso sexual por parte de su hermano Harvey Weinstein. Y señalado que la compañía que lleva su nombre fundada por ellos dos cambiará de nombre.Bob señaló que durante los últimos cinco años su relación con su hermano mayor fue mínima. Pues Harvey Weinstein vivía en Nueva York, codeándose con actores, directores y productores, mientras que él estaba a cargo de Dimension Films en Los Ángeles. Bob Weinstein también reveló en la entrevista que sufrió abuso físico a manos de Harvey, aunque no buscaba ponerse en la posición de víctima. Por último, el menor de los Weinstein señaló que está dispuesto a cooperar con la policía en la investigación contra Harvey, en caso de que sea necesario, además de que su hermano deberá pagar lo que tenga que pagar por las acusaciones a las que ha sido objeto.