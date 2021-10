Hermano de Gomita, Lapizito, rompe el silencio sobre la violencia en su casa

El hermano de Gomita, Freddy, mejor conocido como ‘Lapizito’, rompió el silencio en torno a la violencia vivida dentro de su casa en días pasados, misma que se hizo pública en la cuenta de Instagram de Araceli Ordaz, y ante las especulaciones, negó rotundamente que su papá fuera amante de la hermana de su novia, como lo afirmó Gustavo Adolfo Infante.

En La Verdad Noticias hemos seguido de cerca el controversial caso de violencia doméstica que protagonizó Alfredo Ordaz Varajas, padre de los influencer que han estado metidos en la polémica por la situación.

Desde sus redes sociales habló por primera vez de lo sucedido y confesó que él no estaba ahí cuando todo pasó y que cuando llegó a su casa ya no había nadie.

La primera información decía que Gomita fue golpeada por su padre y al no ser la primera vez, decidió denunciarlo públicamente y ante las autoridades.

Freddy afirmó que su papá no fue infuel

Empezó diciendo que decidió alejarse de las redes sociales para procesar todo lo que estaba pasando con su familia y explicó que cuando todo sucedió, él estaba grabando un video para su canal de youtube ‘Soy Freddy’ y estaba a una hora de distancia de su casa.

“Traté de llegar lo más rápido a mi casa, me quedaba una hora y cuando llegué ya no había nadie de mi familia, entonces yo no sé realmente lo que pasó ese día”.