Hermano de Geraldine Bazán busca impedir que Eleazar Gómez vaya a la carcel

La tarde de este jueves 5 de noviembre se dio a conocer que Ángel Claude Bazán, hermano de la actriz Geraldine Bazán, será el abogado que lleve el caso de Eleazar Gómez, quien se encuentra detenido desde la madrugada del día ayer por haber violentado e intentado asfixiar a su novia Tefi Valenzuela, modelo y cantante de origen peruano.

De igual forma trascendió que la señora Rosalba, madre de Geraldine Bazán, llegó a la Fiscalía en la Ciudad de México donde se encuentra Eleazar Gómez detenido, razón por la cual fue abordada por la prensa, pero en todo momento se negó a revelar detalles sobre el caso del actor.

Ángel Claude Bazán, hermano de la actriz Geraldine Bazán, será el abogado de Eleazar Gómez.

Mamá de Geraldine Bazán apoya a Eleazar Gómez

Los reporteros presentes en el lugar no dudaron en preguntarle a la mamá de Geraldine Bazán si ella estaba ahí para apoyar a la estrella de ‘La Mexicana y El Güero’, cuestionamientos a los que ella decidió contestar de una manera bastante tajante.

"Claro que lo vamos a apoyar, pero será el juez el que determine, yo no sé, lo queremos mucho, pero no sé que esté pasando, yo me acabo de enterar hace media hora, lo apoyamos estando con él, pero no somos justicia, el juez decide, la ley decide y la buena voluntad", reveló Rosalba Ortiz Cabrera sobre el actor.

Eleazar Gómez fue detenido por intentar estrangular a su novia, la modelo Stephanie Valenzuela.

La madre de Geraldine Bazán se negó a hablar sobre la gravedad del caso que protagoniza Eleazar Gómez, quien el día de hoy se convirtió en tendencia de las redes sociales al mostrarse una fotografía de él esposado en el ministerio público de la CDMX, pero ella se limitó a contestar los siguiente.

"Hay que saber las circunstancias, esto es muy lamentable, muy penoso, no sé decirles nada, gracias por estar aquí; pero ustedes también deberían apoyarlo, igual y apoyamos a la chica, pero nos sabemos las circunstancias, no sabemos lo que pasó, vengo a petición de su mamá, que es mi comadre, su mamá está enferma y no puede venir" finalizó

