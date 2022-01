Hermano de Gael García se fuga del anexo y rompe el silencio

Hermano de Gael se fuga del anexo y rompe el silencio

José Emilio, hermano de Gael García Bernal, relató en las redes sociales su triste paso por un anexo y pidió ayuda a su familia. Esto fue lo que dio a conocer:

"Me tuvieron que llevar a una clínica de rehabliticación por depresión, consumo de sustancias y alcohol, y todo esto en la semana que mi papá cumplió un año de fallecer, mientras a mi mamá la volvieron a internar en un hospital psiquiátrico", comenzó a narrar.

"En casi toda mi vida he perdido, me quiseron violar, me tocó compartir cama con alguien de 20 años que ya tenía 180 muertes... Cada tres o cuatro días no bañábamos en tres minutos con agua fría. La neta, de todo lo que viví ahí no vuelvo a hacer nada malo en mi vida", agregó el joven músico.

José Emilio García huyó del anexo

"pensaba que ni en el anexo ni en mi casa me querían... Ando muy mal físicamente de haber corrido de 15 a 20 horas en la (carretera) México-Pachuca para que no me volvieran a agarrar", José Emilio

Esto se dio a conocer a través de la revista de espectáculos TvNotas. Hasta el momento, el actor Gael García Bernal no ha externado una opinión al respecto. Cabe recordar que recientemente su nombre fue tema de polémica ya que se le señaló como el responsable de destruir un romance homosexual.

