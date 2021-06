Hermano de Gael García demandará a Bella de la Vega, la viuda de su padre

José Emilio García, medio hermano de Gael García, declaró en entrevista para el programa De Primera Mano que emprenderá acciones legales en contra de la actriz Bella de la Vega, viuda de su padre, el fallecido director y guionista de TV José Ángel García.

Hace unos días, la actriz de 40 años de edad declaró que el hijo menor de su fallecido esposo padecía de Trastorno Límite de Personalidad, que usaba drogas y que en más de una ocasión había amenazado a su padre con quitarse la vida si él no le daba dinero.

Ante dichas declaraciones, José Emilio aseguró que él no padece de ninguna enfermedad y que solo es consumidor de la marihuana por fines creativos: “Yo desconozco esa enfermedad y hasta apenas me enteré de que existía. Yo solo consumo mariguana como uso recreativo”.

De igual forma desmintió que él haya cortado relación con su padre, e incluso aseguró que fue por culpa de ella que hubo un distanciamiento con él y con Gael García: “Teníamos comunicación, nos veíamos, pero yo lo veía triste y me fui a vivir con él hasta el 2014, hasta que me dejó esta señora que yo siento que fue la que nos separó”.

Respecto a la demanda, el hermano del actor Gael García aseguró que recurre a la instancia legal porque dichas declaraciones lo están perjudicando. Asimismo, señaló que la actriz se vería obligada a disculparse públicamente y ofrecer una remuneración económica.

“Estas acciones que ella ha tomado son muy sancionadas por la ley porque está dañando cuestiones de derechos humanos como el derecho a la dignidad, al honor y tomaremos cartas legales en el asunto”, declaró Elizabeth Santoyo, abogada de José Emilio García.

José Emilio García opina sobre las fotos del cadaver de su padre

Bella de la Vega causó indignación al compartir fotos del cádaver de José Ángel García.

Por otro lado, José Emilio habló sobre las selfies con el cadáver de su padre que Bella de la Vega compartió en sus redes sociales, las cuales se tomó cuando lo encontraban velando. El hijo del fallecido director consideró que dichas imágenes degradaban su memoria.

“Si esta señora tanto amaba a mi papá, ¿por qué no lo recuerda con los momentos que pasaron juntos? No necesito una foto de su cadáver. Todos recordamos a mi papá como un gran ser humano, no es para estarlo degradándolo de esa manera y si quería un recuerdo, tómala y no la subas a Facebook”, declaró el hermano de Gael García.

¿Quién es Bella de la Vega

La viuda de José Ángel García se ha convertido en una de las celebridades más polémicas del momento en México.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Bella de la Vega es una actriz, bailarina y modelo que ha participado en diversos proyectos de cine y televisión. Sin embargo, su carrera artística no pudo prosperar, esto a pesar de que su fallecido esposo la impulsó de todas las maneras posibles.

Cobró relevancia en el mundo del espectáculo tras la muerte del padre de Gael García, pero no precisamente por el luto, sino por las polémicas que rodearon a esta lamentable pérdida. Posteriormente tuvo breves apariciones en televisión, incluyendo el reality show deportivo Survivor.

