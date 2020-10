Hermano de Chadwick Boseman revela su propia batalla contra el cáncer

Kevin, el hermano mayor de Chadwick Boseman, ha revelado que está en remisión después de librar su propia batalla contra el cáncer.

La estrella de Black Panther, Chadwick Boseman, murió tristemente en agosto a la edad de 43 años después de luchar silenciosamente contra el cáncer de colon durante cuatro años.

A principios de este mes, su hermano reveló que estaba celebrando dos años de estar en remisión de cáncer. El hombre de 48 años compartió la noticia en su historia de Instagram el 14 de octubre en una captura de pantalla presentado por The Shade Room.

“Hoy marca mi aniversario oficial de remisión de dos años. 14 de octubre de 2020. Me diagnosticaron cáncer en 2018 y me sometí a cuatro rondas de quimioterapia. Estoy en remisión !!!!! Has leído bien. Estoy en remisión".

Kevin Boseman, revela que está en remisión 2 años después de ser diagnosticado con cáncer

El bailarín y coreógrafo residente en Nueva York agregó que compartió la noticia "porque si bien ha sido un año de profunda pérdida y tragedia para muchos de nosotros, esta es una buena noticia", según TheGrio.

"Algo por lo que sonreír. Algo para gritar. Espero que estés sonriendo y gritando conmigo. “El cáncer es algo sobre lo que la mayoría de nosotros no tenemos control. Solo podemos controlar nuestras respuestas, lo que incluye ser proactivos con respecto a nuestra atención médica tanto física como mental. El mañana no está prometido y la detección temprana salva vidas. Salud es riqueza. Verdadera riqueza".

Kevin despide a Chadwick Boseman

El aniversario de la remisión del bailarín se produjo menos de dos meses después de la trágica muerte de su hermano menor, el actor de Marvel, Chadwick Boseman.

Tanto Kevin como su hermano, el pastor Derrick Boseman, hablaron sobre su dolor semanas después de la muerte del actor. En su última conversación, Chadwick, a quien llamaban cariñosamente Chad, le dijo al pastor Derrick:

'Hombre, estoy en el último cuarto y necesito que me saques del juego'.

Mientras que el pastor Derrick preguntó qué significaba eso, rápidamente Se dio cuenta de que Chadwick estaba "listo para irse" después de haberse cansado de la lucha contra el cáncer.

Cuando me dijo eso, cambié mi oración de "Dios, cúrelo, Dios salve", a "Dios, hágase tu voluntad". "Y al día siguiente falleció", dijo el pastor Derrick al New York Times.

Añadió: "No importa lo que estaba pasando, siempre decía, "Aleluya". Nunca dejó de decirlo". Kevin también dijo:" He estado tratando de recordar a Chad y no a Chadwick. Y simplemente ha habido mucho Chadwick en el aire".

