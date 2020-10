Hermano de Billie Eilish se perfila para ser GANADOR una vez más de los premios Grammy

Finneas ganó cinco premios Grammy en 2020, pero aún podría ganar como Mejor Artista Nuevo en 2021. ¿Cómo podría ser eso? Bueno, los premios Grammy que ganó fueron por sus contribuciones entre bastidores al álbum de su hermana Billie Eilish "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" y no por su trabajo como artista por derecho propio.

Así que ahora la academia de grabación decidirá si tuvo un gran año con su propia música. ¿Podríamos ver a dos hermanos ganar consecutivamente como Mejor Artista Nuevo por primera vez en la historia de los Grammy?

Billie Eilish y su hermano Finneas ganadores de 5 grammys

Los cinco premios Grammy que ganó Finneas fueron Álbum del año y Álbum mejor diseñado por "When We All Fall Asleep" (como productor e ingeniero), Disco del año y Canción del año por "Bad Guy" de Eilish (como productor y coguionista) y Productor del año (no clásico) por su trabajo en general.

Ninguno de ellos era para su propia música, por lo que los Grammy le han dejado la puerta abierta para que lo consideren un nuevo artista.

Billie Eilish y su hermano Finneas son muy talentosos juntos

El talentoso joven de 23 años lanzó sencillos que se remontan a 2016, pero no lanzó su primer EP, "Blood Harmony", hasta octubre de 2019, que estaba dentro del período de elegibilidad actual.

Su sencillo "Let's Fall in Love for the Night" figura en las listas Billboard Rock Airplay y Alternative Airplay. El video de esa canción también le valió una nominación al MTV Video Music Award como Mejor Alternativa.

Al igual que su reciente lanzamiento "What They'll Say About Us" fue el primero en llegar a la lista Hot Rock and Alternative Songs ("What They'll Say" se lanzó en septiembre, por lo que no será Elegible para los Grammy hasta 2022).

Finneas también podría regresar a las carreras de los Grammy por Grabación del año y Canción del año. Continuó colaborando con Eilish, coescribiendo y produciendo su éxito entre los 10 primeros "Everything I Wanted", que se considera en esas categorías este año.

Eso podría convertir a Billie Eilish en el primer artista en ganar el récord del año dos veces seguidas desde que U2 ganó por “Beautiful Day” (2001) y “Walk On” (2002).

Pero las decisiones finales sobre las nominaciones en las cuatro categorías principales de campo generales las toman los comités de revisión de nominaciones, por lo que el hecho de que Finneas sea elegible para otra barrida no significa que le darán el visto bueno.

Es posible que quieran guardar esos espacios para nuevos artistas que aún no tienen cinco premios Grammy, aunque todo puede pasar.