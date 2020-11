Hermano de Billie Eilish, Finneas, anuncia nuevo single navideño

Finneas el compositor de las canciones y hermano de Billie Eilish está listo para sumergirse en el espíritu navideño, anunciando que lanzará su primer sencillo navideño a principios de la próxima semana.

A travéz de las redes sociales Fineeas adelanto el sencillo navideño, el productor reveló que la canción llegará el próximo martes (1 de diciembre).

La canción será su primer sencillo independiente desde que lanzó 'Where The Poison Is', llamando a Donald Trump, a principios de este mes.

Ha sido una semana muy ocupada para Finneas, con el compositor ganándose otras tres nominaciones al GRAMMY por su trabajo con su hermana la famosa cantante Billie Eilish.

Christmas song on Tuesday ♥️ — FINNEAS (@finneas) November 25, 2020

La pareja ha sido nominada a Grabación del año y Canción del año por 'Everything I Wanted', así como a Mejor canción escrita para medios visuales por 'No Time To Die', escrita como tema de la próxima película de James Bond de el mismo nombre.

Finneas ha pasado los últimos meses lanzando su propio trabajo en solitario, que incluye 'Can't Wait To Be Dead' y 'What They'll Say About Us'.

También recientemente dio una actualización sobre el seguimiento del álbum debut de Eilish 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?', Revelando que este no se lanzará durante la pandemia. Sigue muy de cerca a La Verdad Noticias para mantenerte informado de todo lo que Finneas y Billie lleguen a hacer durante estos ultimos días del año.

